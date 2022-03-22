Араухо хочет остаться в «Барселоне»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо намерен продолжить выступления за каталонский клуб.

23-летний футболист доволен прогрессом, которого добилась «Барселона» после прихода на должность главного тренера Хави Эрнандеса. Уругваец хотел бы связать с клубом своё будущее, о чём сообщает издание Sport.

Однако контракт Араухо истекает в следующем году, а соглашение по новому договору пока не достигнуто: игрок хочет значительно более выгодные условия, чем ему предлагает руководство «сине-гранатовых».

Известно, что за Араухо следят «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «ПСЖ», готовые побороться за уругвайца в случае, если его разногласия с «Барсой» по новому контракту не будут разрешены.