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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо хочет остаться в «Барселоне»

22 Марта 2022 • 00:25 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.50 4.40 6.10
03.04 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо намерен продолжить выступления за каталонский клуб.

23-летний футболист доволен прогрессом, которого добилась «Барселона» после прихода на должность главного тренера Хави Эрнандеса. Уругваец хотел бы связать с клубом своё будущее, о чём сообщает издание Sport.

Однако контракт Араухо истекает в следующем году, а соглашение по новому договору пока не достигнуто: игрок хочет значительно более выгодные условия, чем ему предлагает руководство «сине-гранатовых».

Известно, что за Араухо следят «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «ПСЖ», готовые побороться за уругвайца в случае, если его разногласия с «Барсой» по новому контракту не будут разрешены.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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