Лапорта: «Надеюсь, «Атлетико» не разозлится, если я скажу, что люблю Фелиша»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта выразил восхищение нападающим мадридского «Атлетико» Жоау Фелишем. Напомним, что ранее появлялись слухи о возможном переходе португальца в стан «сине-гранатовых».

«Надеюсь, «Атлетико» не разозлится, если я скажу, что люблю Фелиша. Я люблю этого игрока и его агент уже давно об этом знает. «Атлетико» решил не продавать Фелиша летом. Это нормально. Я думаю, что они приняли лучшее решение», – цитирует Лапорта итальянский журналист Фабрицио Романо.

В последних семи матчах во всех турнирах Фелиш отличился за «Атлетико» пятью забитыми голами и двумя ассистами.