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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Надеюсь, «Атлетико» не разозлится, если я скажу, что люблю Фелиша»

29 Марта 2022 • 13:22 Комментировать
Атлетико М
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Алавес
1.35 4.70 10.50
02.04 22:00
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта выразил восхищение нападающим мадридского «Атлетико» Жоау Фелишем. Напомним, что ранее появлялись слухи о возможном переходе португальца в стан «сине-гранатовых».
 
«Надеюсь, «Атлетико» не разозлится, если я скажу, что люблю Фелиша. Я люблю этого игрока и его агент уже давно об этом знает. «Атлетико» решил не продавать Фелиша летом. Это нормально. Я думаю, что они приняли лучшее решение», – цитирует Лапорта итальянский журналист Фабрицио Романо.
 
В последних семи матчах во всех турнирах Фелиш отличился за «Атлетико» пятью забитыми голами и двумя ассистами.
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоан Лапорта Жоау Фелиш
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АТЛЕТИКО М АЛАВЕС
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