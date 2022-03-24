Касильяс провёл параллели между Хави и Гвардиолой

Хави Эрнандес возглавил «Барселону» и уже начал добиваться не только результатов, но и признания - Хави вернул «Барсе» игру, которая прославила ее во времена Хосепа Гвардиолы. Насколько справедливы параллели между ними, пояснил бывший голкипер и капитан мадридского «Реала» - Икер Касильяс.

- Все имеет свое начало и свое продолжение. И это очевидно, анализируя каждый матч. Но Хави предстоит еще набраться опыта, он приехал из Катара, - заявил Касильяс, слова которого цитирует El Mundo Deportivo.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре прошлого года, сейчас клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы и уже сравнялся с «Севильей» в борьбе за второе место в чемпионате, если смотреть по потерянным очкам.