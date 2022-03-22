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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси подпишет с «Барселоной» четырехлетний контракт

22 Марта 2022 • 18:14 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.50 4.40 6.20
03.04 22:00

Мы уже сообщали о том, что Франк Кесси договорился с «Барселоной» и присоединится к каталонскому клубу летом в качестве свободного агента. Он будет зарабатывать около семи миллионов евро ежегодно, также стало известно, что новое соглашение ивуарийского игрока будет заключено на четыре года - то есть до 2026 года.

Кесси провел в «Милане» целых пять лет - он перебрался в клуб в 2017 году из «Аталанты», сперва на правах аренды, а затем был выкуплен. В общей сложности он забил тридцать шесть голов в 2014 проведенных матчах за «Милан». Его стоимость согласно порталу Transfermarkt - сорок пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Франк Кесси Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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