Мы уже сообщали о том, что Франк Кесси договорился с «Барселоной» и присоединится к каталонскому клубу летом в качестве свободного агента. Он будет зарабатывать около семи миллионов евро ежегодно, также стало известно, что новое соглашение ивуарийского игрока будет заключено на четыре года - то есть до 2026 года.

Кесси провел в «Милане» целых пять лет - он перебрался в клуб в 2017 году из «Аталанты», сперва на правах аренды, а затем был выкуплен. В общей сложности он забил тридцать шесть голов в 2014 проведенных матчах за «Милан». Его стоимость согласно порталу Transfermarkt - сорок пять миллионов евро.