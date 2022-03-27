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Чемпионат Испании. Ла Лига

Источник: Депай покинет «Барселону» летом

27 Марта 2022 • 19:27 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.45 4.40 7.00
03.04 22:00

Текущий сезон может стать первым и последним в «Барселоне» для Мемфиса Депая.

Голландец не всегда проходит в основной состав команды из-за проблем с травмами и конкуренции в атаке «сине-гранатовых». По сообщениям издания Sport, в «Барселоне» не сомневаются в уровне Депая, но считают его продажу выгодным решением с финансовой точки зрения, поскольку контракт 28-летнего футболиста с клубом истекает уже в следующем году.

В 29 встречах текущего сезона Мемфис Депай отметился 10 голами и 2 результативными передачами. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего сборной Нидерландов в 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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