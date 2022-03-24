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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кулибали может заменить Араухо в «Барселоне»

24 Марта 2022 • 21:06 Комментировать
Барселона
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Севилья
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03.04 22:00

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может быть подписан «Барселоной» в случае ухода Рональда Араухо.

Руководители каталонского клуба не могут договориться с Араухо о продлении истекающего через год контракта. В услугах уругвайского центрбека заинтересованы английский «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».

По сведениям Mundo Deportivo, «Барселона» уже занялась поиском возможной замены Араухо. Одним из основных вариантов является футболист итальянского «Наполи» Калиду Кулибали. Его действующий контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2023 года.

30-летний Кулибали провёл за «Наполи» 27 матчей во всех турнирах текущего сезона, отметившись 2 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Калиду Кулибали Рональд Араухо
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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