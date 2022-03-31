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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Лидса» Марш не стал отрицать переход Рафиньи в «Барселону»

31 Марта 2022 • 17:40 Комментировать
Лидс
...
Саутгемптон
02.04 17:00
Главный тренер «Лидс Юнайтед» Джесси Марш прокомментировал слухи относительно перехода своего подопечного Рафиньи в «Барселону». Наставник не стал отрицать, что переговоры между каталонским клубом и бразильцем действительно идут.
 
«Я не говорил Рафинье пока что ни единого слова про «Барселону», но все знают, что переговоры имеют место быть. На данный момент мы сконцентрированы на том, чтобы показывать свой лучший футбол», заявил Марш на пресс-конференции.
 
Напомним, что сумма отступных за Рафинью составляет 75 миллионов евро. Эта цена может снизиться до 25, если «Лидс» по итогам сезоне вылетит в Чемпионшип. На данный момент команда Джесси Марша оторвалась от зоны вылета. 
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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Рафинья Джесси Марш
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ЛИДС САУТГЕМПТОН
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