Аспиликуэта хочет перейти в «Барселону»

Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта следующим летом хочет перейти в каталонскую «Барселону». Испанец убеждён проектом «сине-гранатовых», который предоставил ему главный тренер команды Хави.

По сообщениям Mundo Deportivo, защитник всё больше склоняется к тому, чтобы не продлевать истекающий в конце сезона контракт с «Челси» и принять предложение «Барселоны». При этом стоит отметить, что в соглашении Аспиликуэты с лондонцами есть пункт автоматического продления, которым «синие» могут воспользоваться, чтобы затем выручить за своего капитана хоть какие-то деньги.

Напомним, что Аспиликуэта присоединился к «Челси» летом 2012 года и выиграл в составе клуба две Лиги Европы, Кубок Англии, Кубок Лиги, два титула АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.