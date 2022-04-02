Хави: «Араухо и Гави важны для «Барселоны». Мы не можем позволить им уйти»

Наставник «Барселоны» Хави прокомментировал слухи вокруг будущего своих подопечных Гави и Рональда Араухо. Напомним, что контракты обоих футболистов с «сине-гранатовыми» истекают в конце следующего сезона.

«Гави и Араухо очень важны для «Барселоны». Мы не можем позволить им уйти. Мне хочется думать, что они продлят контракт. Что касается Дембеле, то если он хочет остаться, ему нужно начать говорить с клубом», – сказал Хави на своей пресс-конференции.

Напомним, что на Рональда Араухо и Гави претендует лондонский «Челси». Если говорить об уругвайце, то в его услугах заинтересованы и другие клубы АПЛ, среди которых «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».