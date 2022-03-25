«Барселона» изучает возможность подписания Мареза

«Барселона» связалась с «Манчестер Сити» по поводу возможного трансфера Рияда Мареза.

Вингер из Алжира, чей контракт с «Сити» истекает летом следующего года, рассматривается каталонцами как один из кандидатов на замену Усману Дембеле, информирует Foot Mercato.

Приоритетным вариантом «Барселоны» для усиления фланга атаки считается 25-летний бразилец Рафинья, однако на футболиста «Лидса» также претендуют другие клубы.

Рияд Марез проводит успешный сезон в «Манчестер Сити», но «горожане», вероятно, не станут удерживать его в силу возраста – в феврале алжирцу исполнился 31 год. Его рыночная стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 40 млн евро.