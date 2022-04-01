Менье рассказал о сорвавшемся зимнем переходе в «Барселону»

Правый защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье рассказал о зимнем предложении «Барселоны».

«Это могло произойти. «Барселона» искала надёжного правого защитника за приемлемую цену с учётом их финансового положения. Но в Дортмунде мне сразу сказали: «Извини, ты не можешь уйти».

Возможно, «Боруссия» согласилась бы, если бы «Барселона» предложила 50 млн евро, но это было невозможно. Я не буду жаловаться на то, что меня не отпустили, так как это было бы несправедливо, но я воспринимаю предложение «Барселоны» как большой комплимент», – признался 30-летний бельгийский футболист в интервью HLN.