Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Менье рассказал о сорвавшемся зимнем переходе в «Барселону»

01 Апреля 2022 • 20:16 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1.45 4.50 7.20
03.04 22:00

Правый защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье рассказал о зимнем предложении «Барселоны».

«Это могло произойти. «Барселона» искала надёжного правого защитника за приемлемую цену с учётом их финансового положения. Но в Дортмунде мне сразу сказали: «Извини, ты не можешь уйти».

Возможно, «Боруссия» согласилась бы, если бы «Барселона» предложила 50 млн евро, но это было невозможно. Я не буду жаловаться на то, что меня не отпустили, так как это было бы несправедливо, но я воспринимаю предложение «Барселоны» как большой комплимент», – признался 30-летний бельгийский футболист в интервью HLN.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Тома Менье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.04  15:00 Хетафе ... Мальорка 2.00 3.50 3.95
02.04  17:15 Леванте ... Вильярреал 3.85 3.60 1.99
02.04  19:30 Сельта ... Реал Мадрид 5.00 3.90 1.72
02.04  22:00 Атлетико М ... Алавес 1.27 5.80 12.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
20:16 · Испания. Ла Лига
Менье рассказал о сорвавшемся зимнем переходе в «Барселону»
19:42 · Италия. Серия А
Руис – одна из главный целей «Реала» на лето
18:18 · Испания. Ла Лига
Санти Мина сможет принять участие в матче против «Реала», несмотря на судебный процесс
18:01 · Испания. Ла Лига
Симеоне о словах Лапорты о Фелише: «Я не удивлён»
17:54 · Испания. Ла Лига
Форвард «Зальцбурга» заинтересовал 4 европейских гранда
17:16 · Испания. Ла Лига
«Ювентус» и «Ливерпуль» заинтересованы футболистом «Валенсии»
16:30 · Испания. Ла Лига
Хави может стать посредником в переговорах о новом контракте Дембеле
16:22 · Испания. Ла Лига
Бэйл хочет открыть гольф-бар в Бристоле, но местные противятся ему 1
16:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставила свои условия для Дембеле
15:08 · Англия. Премьер-лига
Пети об Обамеянге: «Кто-нибудь может мне объяснить, что случилось?»
14:52 · Испания. Ла Лига
Пике: «В последний сезона Пепа в «Барсе» мы почти не разговаривали»
14:41 · Испания. Ла Лига
Маскерано: «Хави принесёт «Барселоне» большое будущее»
14:30 · Италия. Серия А
«Реал» может продать Одриосолу летом
14:22 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски контактирует с «ПСЖ» и «Барселоной»
12:37 · Испания. Ла Лига
Дембеле готов продолжить переговоры с «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем