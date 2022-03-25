«Барселона» присоединяется к инициативам по поддержке беженцев

Со следующего сезона логотипы UNICEF исчезнут с футболок игроков каталонской «Барселоны», но это не значит, что каталонцы прерывают сотрудничество, начавшееся в 2006 году. «Барселона» просто заменит логотип одной инициативы ООН на другую - UN refugees charity, то есть организации, которая занимается проблемами беженцев.

Как известно, в последние годы Европа сталкивается со все растущими потоками беженцев, по некоторым оценкам эта цифра превышает 80 миллионов человек. При этом «Барселона» не то. что не будет получать напрямую деньги за контракт, а, наоборот, будет даже приплачивать за поддержку беженцев - 500 тысяч евро, как сообщает El Mundo Deportivo.