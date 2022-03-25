Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» присоединяется к инициативам по поддержке беженцев

25 Марта 2022 • 07:48 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1.50 4.40 6.40
03.04 22:00

Со следующего сезона логотипы UNICEF исчезнут с футболок игроков каталонской «Барселоны», но это не значит, что каталонцы прерывают сотрудничество, начавшееся в 2006 году. «Барселона» просто заменит логотип одной инициативы ООН на другую - UN refugees charity, то есть организации, которая занимается проблемами беженцев.

Как известно, в последние годы Европа сталкивается со все растущими потоками беженцев, по некоторым оценкам эта цифра превышает 80 миллионов человек. При этом «Барселона» не то. что не будет получать напрямую деньги за контракт, а, наоборот, будет даже приплачивать за поддержку беженцев - 500 тысяч евро, как сообщает El Mundo Deportivo.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
08:21 · Голландия. Эредивизие
Дани Алвес призывает «Барселону» приобрести Антони
08:12 · Англия. Премьер-лига
Пети: Уверен, что «Челси» пройдет мадридский «Реал»
07:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» присоединяется к инициативам по поддержке беженцев
01:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предложила 35 млн евро за трансфер Рафиньи
01:06 · Испания. Ла Лига
«Манчестер Юнайтед» предложил Араухо в 2 раза больше, чем «Барса»
00:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» интересуется испанским защитником из «Андерлехта»
00:29 · Испания. Ла Лига
Азар хочет остаться в «Реале» до лета 2024 года
00:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» изучает возможность подписания Мареза
00:12 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике оборудовал кинотеатр под открытым небом на базе сборной Испании
00:07 · Испания. Ла Лига
Тюрам: «Дембеле – отличный игрок, который должен играть в отличной команде»
24 Марта
23:18 · Испания. Ла Лига
Симеоне хочет видеть в «Атлетико» звезду «Интера»
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Реал» отказался от желания подписать Рюдигера
22:34 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: Азар в «Челси» был чертовски хорош
21:26 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» убеждены, что Дембеле договорился с новым клубом
21:26 · Испания. Ла Лига
Хорди Кройф объяснил, почему зимой «Барселона» покупала игроков из АПЛ
Все новости
Рекомендуем