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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта заявил, что будущее Серхи Роберто в «Барселоне» зависит от желания самого игрока

26 Марта 2022 • 19:44 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1.50 4.40 6.60
03.04 22:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом Серхи Роберто.

«Наше предложение находится у его агентов. Как и все мы, лично я очень ценю Серхи Роберто. Он подарил «Барселоне» много прекрасных лет. Ранее мы уже предлагали ему контракт, но его представители отказались подписывать сделку», – заявил Лапорта.

Впрочем, по словам президента каталонского клуба, Роберто ещё может остаться: «Посмотрим, что будет. Серхи – часть славной эпохи в истории «Барселоны», мы обязаны относиться к нему с уважением. Мы проведём с ним обсуждение, чтобы найти оптимальное решение для всех сторон», – сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Серхи Роберто
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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