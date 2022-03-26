Лапорта заявил, что будущее Серхи Роберто в «Барселоне» зависит от желания самого игрока

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом Серхи Роберто.

«Наше предложение находится у его агентов. Как и все мы, лично я очень ценю Серхи Роберто. Он подарил «Барселоне» много прекрасных лет. Ранее мы уже предлагали ему контракт, но его представители отказались подписывать сделку», – заявил Лапорта.

Впрочем, по словам президента каталонского клуба, Роберто ещё может остаться: «Посмотрим, что будет. Серхи – часть славной эпохи в истории «Барселоны», мы обязаны относиться к нему с уважением. Мы проведём с ним обсуждение, чтобы найти оптимальное решение для всех сторон», – сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.