Лапорта о Дембеле: «Он счастлив в «Барселоне»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию по поводу истекающего в конце сезона контракта полузащитника «сине-гранатовых» Усмана Дембеле. Напомним, что в январе между игроком и руководством возник конфликт, после которого француз был выставлен на трансфер.

«Мне сказали, что Усман очень счастлив в «Барселоне». Давайте посмотрим, что произойдёт с его контрактом – у нас очень чёткая система зарплат. Алемани работает над тем, чтобы узнать, возможно ли достичь соглашение. Мы очень горды тем, как Дембеле работает под руководством Хави», – цитирует Лапорту итальянский журналист Фабрицио Романо.