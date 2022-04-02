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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта о Дембеле: «Он счастлив в «Барселоне»

02 Апреля 2022 • 13:55 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.45 4.50 7.20
03.04 22:00
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию по поводу истекающего в конце сезона контракта полузащитника «сине-гранатовых» Усмана Дембеле. Напомним, что в январе между игроком и руководством возник конфликт, после которого француз был выставлен на трансфер.
 
«Мне сказали, что Усман очень счастлив в «Барселоне». Давайте посмотрим, что произойдёт с его контрактом – у нас очень чёткая система зарплат. Алемани работает над тем, чтобы узнать, возможно ли достичь соглашение. Мы очень горды тем, как Дембеле работает под руководством Хави», – цитирует Лапорту итальянский журналист Фабрицио Романо.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Усман Дембеле
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