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Чемпионат Испании. Ла Лига

Жорди Альба призвал «Барселону» поскорее продлить контракт с Дембеле

24 Марта 2022 • 08:52 Комментировать
Барселона
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Севилья
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03.04 22:00

Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле буквально выбрался из грязи в князи в последние месяцы - еще недавно его все поносили на чем свет стоит, а сейчас восхищаются его игрой. Его коллега по команде Жорди Альба считает, что Дембеле следует остаться в команде. Контракт француза истекает летом, ему предлагали новое соглашение, но Дембеле пока что не подписал его.

- Обновление контракта Дембеле? Я думаю, это нужно сделать. На своей позиции он - один из лучших. Он мотивирован, и я надеюсь, что он останется с нами, хотя не знаю его планы, - заявил Альба, слова которого приводит El Mundo Deportivo.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле Жорди Альба
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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