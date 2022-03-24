Жорди Альба призвал «Барселону» поскорее продлить контракт с Дембеле

Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле буквально выбрался из грязи в князи в последние месяцы - еще недавно его все поносили на чем свет стоит, а сейчас восхищаются его игрой. Его коллега по команде Жорди Альба считает, что Дембеле следует остаться в команде. Контракт француза истекает летом, ему предлагали новое соглашение, но Дембеле пока что не подписал его.

- Обновление контракта Дембеле? Я думаю, это нужно сделать. На своей позиции он - один из лучших. Он мотивирован, и я надеюсь, что он останется с нами, хотя не знаю его планы, - заявил Альба, слова которого приводит El Mundo Deportivo.