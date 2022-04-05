Лапорта пригласил Месси на презентацию обновлённого «Камп Ноу»

«Барселона» готовится к обновлению «Камп Ноу», президент клуба Жоан Лапорта полагает, что это случится в следующем сезоне. По его словам, он пригласил на презентацию арены Лионеля Месси, что косвенно намекает на то, что Месси вряд ли вернется в «Барсу» в следующем сезоне.

- Я пригласил Месси на презентацию нового «Камп Ноу». Это ведь был его дом столько лет. Наше общение с ним уже не столь частое, как раньше, но он все равно остается тут желанным гостем. Лео писал историю «Барселоны», и он заслуживает быть с нами во время презентации нового дома. Дата? Не знаю, наверное, в следующем году, - заявил Лапорта, слова которого цитирует RAC1.