- Дембеле счастлив с нами, он активно участвует в нашем проекте. Не жалуется, но насчет будущего лучше поговорить с нам лично. Я рад, что он вносит важный вклад в наши успехи, забивает и отдает голевые передачи, - заявил Хави, слова которого цитирует ITASportPress.
Хави: «Дембеле счастлив с нами»
Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес поделился своим мнением по поводу ситуации с Усманом Дембеле. Французский полузащитник находится в самом конце своего сотрудничества с «Барселоной», но он нужен клубу, демонстрируя отменные игровые кондиции в команде, тренируемой Хави. «Барселона» предлагает ему новый контракт, но Дембеле пока что не принял решение.
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