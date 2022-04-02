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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Дембеле счастлив с нами»

02 Апреля 2022 • 21:45 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1.45 4.50 7.20
Через 23 ч. 39 мин.
Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес поделился своим мнением по поводу ситуации с Усманом Дембеле. Французский полузащитник находится в самом конце своего сотрудничества с «Барселоной», но он нужен клубу, демонстрируя отменные игровые кондиции в команде, тренируемой Хави. «Барселона» предлагает ему новый контракт, но Дембеле пока что не принял решение.

- Дембеле счастлив с нами, он активно участвует в нашем проекте. Не жалуется, но насчет будущего лучше поговорить с нам лично. Я рад, что он вносит важный вклад в наши успехи, забивает и отдает голевые передачи, - заявил Хави, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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