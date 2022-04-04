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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Будем бороться за чемпионство, пока остаются математические шансы»

04 Апреля 2022 • 01:34 Комментировать
Барселона
1:0
Севилья
окончен

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес продолжает верить в шансы своей команды на чемпионство в Ла Лиге.

«Барселона» продолжает погоню за мадридским «Реалом» после минимальной победы над «Севильей».

«Сегодня мы доминировали над великолепным соперником, обладающим лучшей защитой в Ли Лиге. «Севилья» – суперкоманда, а Лопетеги – потрясающий тренер. Мы могли выиграть с более крупным счётом.

Мы будем бороться за чемпионство, пока это возможно математически. Мы сделаем всё, что в наших силах. Постараемся выиграть все оставшиеся матчи. Трудно представить, что «Реал» проиграет так много матчей, но мы будем биться до конца», – цитирует наставника «Барселоны» Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Хави Эрнандес
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окончен Валенсия 0:0 Кадис 1.98 3.30 4.15
окончен Барселона 1:0 Севилья 1.48 4.30 7.10
04.04  22:00 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.76 3.80 4.80
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