Хави: «Будем бороться за чемпионство, пока остаются математические шансы»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес продолжает верить в шансы своей команды на чемпионство в Ла Лиге.

«Барселона» продолжает погоню за мадридским «Реалом» после минимальной победы над «Севильей».

«Сегодня мы доминировали над великолепным соперником, обладающим лучшей защитой в Ли Лиге. «Севилья» – суперкоманда, а Лопетеги – потрясающий тренер. Мы могли выиграть с более крупным счётом.

Мы будем бороться за чемпионство, пока это возможно математически. Мы сделаем всё, что в наших силах. Постараемся выиграть все оставшиеся матчи. Трудно представить, что «Реал» проиграет так много матчей, но мы будем биться до конца», – цитирует наставника «Барселоны» Marca.