Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави признался о желании видеть Салаха в «Барселоне»

25 Марта 2022 • 14:23 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1.50 4.40 6.60
03.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави намекнул на попытку подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, если каталонцам не получится достигнуть договоренности с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном.

RMC Sprort, ссылаясь на испанское издание Mundo Deportivo пишет, что Хави неоднократно подчеркивал, что после прихода Салаха в «Ливерпуль» в 2017 году, еще ни разу не переставал доказывать свой профессионализм.

Испанские СМИ пишут, что умение Салаха играть в роли ложной «9» привлекают боссов каталонского клуба.

В нынешнем сезоне Салах сыграл 36 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.

Контракт 29-летнего египтянина с красными рассчитан до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 100 млн евро.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Мохамед Салах Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
14:23 · Испания. Ла Лига
Хави признался о желании видеть Салаха в «Барселоне»
14:01 · Испания. Ла Лига
Эмери: Конечно, мечтаем выиграть Лигу чемпионов
13:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не связывалась с Мбаппе
13:19 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес предложил «Барселоне» выкупить Зинченко
12:49 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готова заплатить круглую сумму за Левандовски
12:44 · Испания. Ла Лига
«Бетис» хочет приобрести Серхи Роберто
12:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предложит новый контракт Марезу
12:06 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» больше не интересуется Серхи Роберто
11:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» могут покинуть сразу девять футболистов 1
11:13 · Испания. Ла Лига
Мбаппе готов выслушать предложение «Барселоны»
10:45 · Испания. Ла Лига
На форме «Барселоны» появится логотип ООН
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересован в подписании Погба
08:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» поборется с «Реалом» за Мбаппе
08:21 · Голландия. Эредивизие
Дани Алвес призывает «Барселону» приобрести Антони
08:12 · Англия. Премьер-лига
Пети: Уверен, что «Челси» пройдет мадридский «Реал»
Все новости
Рекомендуем