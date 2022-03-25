Хави признался о желании видеть Салаха в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави намекнул на попытку подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, если каталонцам не получится достигнуть договоренности с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном.

RMC Sprort, ссылаясь на испанское издание Mundo Deportivo пишет, что Хави неоднократно подчеркивал, что после прихода Салаха в «Ливерпуль» в 2017 году, еще ни разу не переставал доказывать свой профессионализм.

Испанские СМИ пишут, что умение Салаха играть в роли ложной «9» привлекают боссов каталонского клуба.

В нынешнем сезоне Салах сыграл 36 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.

Контракт 29-летнего египтянина с красными рассчитан до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 100 млн евро.