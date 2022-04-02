Лапорта – о подписании Холанна: «Не хотим подвергать риску «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз высказался на тему трансферных планов клуба.

«Я не хочу, чтобы «Барселона» подвергалась риску. Для меня благо клуба всегда будет превыше всего. Мы не собираемся заключать сделки, которые могут нарушить нашу структуру заработной платы. Такова наша стратегия на ближайшее время и на будущее», – приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Главными претендентами на подписание Эрлинга Холанна, напомним, являются английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».