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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Араухо – о новом контракте с «Барселоной»: «Осталось уладить последние детали»

05 Апреля 2022 • 19:31 Комментировать
Барселона
1:0
Севилья
окончен

Агент защитника Рональда Араухо признал, что его клиент очень близок к подписанию нового соглашения с «Барселоной».

«Мы действительно близки к заключению нового контракта. У нас очень хорошие предчувствия на этот счёт – осталось лишь уладить последние детали, что может занять несколько дней. Араухо хочет остаться в «Барселоне», – цитирует представителя 23-летнего уругвайца журналист Фабрицио Романо.

Ранее спортивный директор «Барселоны» отметил, что его встреча с агентом Араухо прошла в позитивном ключе.

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Барселона Рональд Араухо
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