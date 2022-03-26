Источник: Усман Дембеле договорился с «ПСЖ»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле достиг договорённости о переходе в «ПСЖ» на правах свободного агента.

Контракт 24-летнего француза с «Барселоной» истекает через три месяца. Представители каталонского клуба, включая президента Лапорту и главного тренера Хави, неоднократно выражали заинтересованность в продлении соглашения.

По информации издания AS, игрок уже достиг договорённости с французским «Пари Сен-Жермен». При этом сообщается, что сделка всё ещё может не состояться из-за грядущих перемен в стане парижан после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Клуб может счесть нецелесообразным подписания новых игроков в ситуации, когда наставник и спортивный директор могут покинуть свои должности.