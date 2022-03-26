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Чемпионат Испании. Ла Лига

Источник: Усман Дембеле договорился с «ПСЖ»

26 Марта 2022 • 21:15 Комментировать (1)
Барселона
...
Севилья
1.50 4.40 6.60
03.04 22:00

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле достиг договорённости о переходе в «ПСЖ» на правах свободного агента.

Контракт 24-летнего француза с «Барселоной» истекает через три месяца. Представители каталонского клуба, включая президента Лапорту и главного тренера Хави, неоднократно выражали заинтересованность в продлении соглашения.

По информации издания AS, игрок уже достиг договорённости с французским «Пари Сен-Жермен». При этом сообщается, что сделка всё ещё может не состояться из-за грядущих перемен в стане парижан после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Клуб может счесть нецелесообразным подписания новых игроков в ситуации, когда наставник и спортивный директор могут покинуть свои должности.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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