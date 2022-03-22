Окружение Дембеле готово начать отношения с «Барселоной» с «чистого листа»

Вингер Усман Дембеле расцвел под руководством Хави Эрнандеса, и теперь похоже, что обе стороны начали получать реальную выгоду от сотрудничества. Это побуждает их тянуться к друг другу - теперь и руководство «Барселоны» говорит о желании продлить контракт, и представители Дембеле готовы забыть все старые недомолвки.

Как сообщает Sport.es, слухи о том, что Дембеле договорился с «ПСЖ» либо с кем-то там еще, на самом деле не соответствуют действительности. А значит, Дембеле всерьез рассматривает возможность остаться в команде при тренере, который видит в нем одного из ключевых игроков своего амбициозного проекта.