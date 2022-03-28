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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» надеются, что Бальде станет достойной заменой Жорди Альбе

28 Марта 2022 • 19:10 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1.45 4.40 7.10
03.04 22:00

Защитник Алехандро Бальде набирается практики во втором составе «Барселоны», вчера он вышел на поле в матче против «Бетиса Б» и это было его первое появление в игре с начала февраля, когда Бальде получил травму.

Теперь главный тренер «Барселоны» Хави надеется, что 18-летний футболист сможет стать достойной альтернативой Жорди Альбе в условиях, когда сорвался трансфер Николаса Тальяфико из «Аякса».

Но для этого Бальде надо срочно набирать игровую практику уже в этом сезоне, иначе летом «Барселоне» снова придется искать замену. Есть и возможные варианты - Хосе Гайя и Алехандро Гримальди, сообщает Diario Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алехандро Бальде
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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