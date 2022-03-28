В «Барселоне» надеются, что Бальде станет достойной заменой Жорди Альбе

Защитник Алехандро Бальде набирается практики во втором составе «Барселоны», вчера он вышел на поле в матче против «Бетиса Б» и это было его первое появление в игре с начала февраля, когда Бальде получил травму.

Теперь главный тренер «Барселоны» Хави надеется, что 18-летний футболист сможет стать достойной альтернативой Жорди Альбе в условиях, когда сорвался трансфер Николаса Тальяфико из «Аякса».

Но для этого Бальде надо срочно набирать игровую практику уже в этом сезоне, иначе летом «Барселоне» снова придется искать замену. Есть и возможные варианты - Хосе Гайя и Алехандро Гримальди, сообщает Diario Sport.