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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» планирует продлить контракт Депая

28 Марта 2022 • 17:32 Комментировать
Барселона
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Севилья
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03.04 22:00

Противоречивые сведения поступают из «Барселоны» насчет Мемфиса Депая, который перебрался в клуб прошлым летом, подписав двухлетнее соглашение. Приглашавший его Рональд Куман ушел, а новый тренер Хави не особо нуждается в услугах футболиста такого плана. В результате в конце прошлой недели появились сведения, что летом Депай покинет клуб.

Но теперь El Mundo Deportivo сообщает о том, что «Барса» все же хочет продлить соглашение Мемфиса, но переговоры об этом будет вести только летом. Проблемой является зарплата футболиста, хотя не совсем ясно - то ли он просит больше денег, то ли, наоборот, клуб считает, что Депай получает слишком много денег.

Ранее Депай выступал в составе «Лиона», в котором он провел пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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