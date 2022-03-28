«Барселона» планирует продлить контракт Депая

Противоречивые сведения поступают из «Барселоны» насчет Мемфиса Депая, который перебрался в клуб прошлым летом, подписав двухлетнее соглашение. Приглашавший его Рональд Куман ушел, а новый тренер Хави не особо нуждается в услугах футболиста такого плана. В результате в конце прошлой недели появились сведения, что летом Депай покинет клуб.

Но теперь El Mundo Deportivo сообщает о том, что «Барса» все же хочет продлить соглашение Мемфиса, но переговоры об этом будет вести только летом. Проблемой является зарплата футболиста, хотя не совсем ясно - то ли он просит больше денег, то ли, наоборот, клуб считает, что Депай получает слишком много денег.

Ранее Депай выступал в составе «Лиона», в котором он провел пять лет.