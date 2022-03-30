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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави всё ещё ждёт от «Барселоны» приемлемые условия для нового контракта

30 Марта 2022 • 14:05 Комментировать
Барселона
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Севилья
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03.04 22:00
Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави все ещё ожидает, что руководство клуба удовлетворит его требования по новому контракту. Отметим, что нынешнее соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до июня 2023 года.
 
Как сообщает издание Sport, сам футболист не хочет покидать команду, но в случае, если не получит приемлемых условий для продления контракта, будет готов рассмотреть варианты с переходом в другой клуб.
 
Отметим, что в услугах молодого Гави заинтересованы многие клубы АПЛ, в числе которых назывался «Ливерпуль». Некоторые команды уже связывались с агентом испанца для того, чтобы обсудить потенциальный переход.
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Барселона Гави
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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