Гави всё ещё ждёт от «Барселоны» приемлемые условия для нового контракта

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави все ещё ожидает, что руководство клуба удовлетворит его требования по новому контракту. Отметим, что нынешнее соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до июня 2023 года.

Как сообщает издание Sport, сам футболист не хочет покидать команду, но в случае, если не получит приемлемых условий для продления контракта, будет готов рассмотреть варианты с переходом в другой клуб.

Отметим, что в услугах молодого Гави заинтересованы многие клубы АПЛ, в числе которых назывался «Ливерпуль». Некоторые команды уже связывались с агентом испанца для того, чтобы обсудить потенциальный переход.