Педри прокомментировал вклад Хави в последние успехи «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о том, как главный тренер Хави Эрнандес помог команде наладить результаты.

«Хави придаёт нам уверенности во всём. Он точно знает, что хочет видеть в исполнении команды, и игроки прекрасно его понимают. Прежде всего он настаивает на необходимости контролировать игру, владея мячом, и мы осознаём это», – отметил 19-летний полузащитник в интервью Marca.

Под руководством Хави «Барселона» потерпела всего одно поражение в Ла Лиге, выиграв 11 матчей и четырежды сыграв вничью.

Педри с момента прихода Хави отметился 3 голами в 14 матчах. При Рональде Кумане молодой испанец отличился 4 раза в 56 поединках.