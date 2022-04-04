Хави: «Наблюдать за игрой Педри – большое удовольствие»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в восторге от Педри, забившего победный гол в ключевом матче Ла Лиги против «Севильи».

Мяч полузащитника, забитый на 72-й минуте, стал единственным в поединке.

«Педри – превосходный игрок. Он забил невероятный гол. Наблюдать за его игрой – большое удовольствие, а ведь ему всего 19 лет. Я призываю его чаще бить, но он прирождённый распасовщик, заточенный на разрезающие передачи. Сегодня он ударил – и забил отличный гол. Он уже сейчас является нашим лидером наряду с Пике, Альбой, Алвесом и Тер Штегеном», – заявил Хави в послематчевом интервью.

Победа над «Севильей» позволила «Барселоне» взобраться на вторую строчку в таблице при одном матче в запасе по сравнению с конкурентами.