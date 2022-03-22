Кесси уже прошёл медицинское обследование в преддверии перехода в «Барселону»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси твердо решился на переход в «Барселону», и уже не рассматривает другие варианты продолжения карьеры. Он уже слетал в столицу Каталонии и прошел процедуру медицинского осмотра в своем будущем клубе - это уточняет итальянский репортер Джанлука ди Марцио.

Известны также некоторые финансовые детали соглашения - так как Кессье перейдет в «Барсу» в качестве свободного агента, он заработает хороший контракт - 7 миллионов евро ежегодно, плюс «подъемные» при переходе. В текущем сезоне Кесси провел тридцать матчей за «Милан», забив при этом шесть голов.