Фати близок к возвращению на поле

Талантливый нападающий «Барселоны» Ансу Фати вскоре вернется на поле, ожидается, что это случится в первой декаде апреля. Фати получил травму в начале февраля в кубковом матче против «Атлетика», который «Барселона» проиграла и вылетела из турнира.

Как мы уже сообщали, он предпочел не оперироваться и лечился в Мадриде, и это дало свои плоды. Если первоначально предполагалось. что Фати вернется на поле в конце апреля, то теперь сроки сдвигаются на первую декаду месяца. Вряд ли он появится на поле третьего апреля в игре против «Севильи», но вот в матче седьмого апреля против «Айнтрахта» в рамках Лиги Европы - вполне возможно.