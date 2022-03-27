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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати близок к возвращению на поле

27 Марта 2022 • 23:17 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.45 4.40 7.00
03.04 22:00

Талантливый нападающий «Барселоны» Ансу Фати вскоре вернется на поле, ожидается, что это случится в первой декаде апреля. Фати получил травму в начале февраля в кубковом матче против «Атлетика», который «Барселона» проиграла и вылетела из турнира.

Как мы уже сообщали, он предпочел не оперироваться и лечился в Мадриде, и это дало свои плоды. Если первоначально предполагалось. что Фати вернется на поле в конце апреля, то теперь сроки сдвигаются на первую декаду месяца. Вряд ли он появится на поле третьего апреля в игре против «Севильи», но вот в матче седьмого апреля против «Айнтрахта» в рамках Лиги Европы - вполне возможно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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