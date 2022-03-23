«Барселона» не утратила интерес к Стерлингу

«Барселона» по-прежнему рассматривает возможность приглашения Рахима Стерлинга, выступающего за «Манчестер Сити».

27-летний вингер мог оказаться в каталонском клубе ещё в январе, однако в «Манчестер Сити» не пожелали расставаться с игроком.

Контракт Стерлинга с «горожанами» истекает следующим летом. Стороны обсуждают возможность продления, но англичанин ещё не определился со своим будущим. Как сообщает 90min, «Барселона» продолжает внимательно следить за ситуацией, чтобы при удобном случае вновь попытаться подписать нападающего сборной Англии.

Рахим Стерлинг провёл за «Сити» 35 матчей во всех турнирах текущего сезона, отметившись 14 голами и 5 результативными пасами.