Бускетс зазывает Месси в «Барселону»

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс жаждет возвращения Лионеля Месси в состав «Барсы». Месси покинул клуб прошлым летом и перебрался в «ПСЖ», и Бускетс понимает - из-за контрактных обязательств сделать это будет не так-то просто. Тем не менее, Серхио надеется на то, что это случится.

- Хотелось бы, чтобы Лионель вернулся. Однако это будет непросто из-за его контракта с «ПСЖ», - считает Бускетс, слова которого цитирует известный итальянский репортер Фабрицио Романо.

Бускетс также является ветераном клуба, он начал выступать во взрослой команде «Барселоны» в далеком 2008 году.