В «Барселоне» Обамеянг ежемесячно недополучает миллион евро по отношению к своему контракту в «Арсенале»

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг прекрасно выступает за «Барселону», забив уже девять голов менее чем за два месяца. Но в финансовом плане он, безусловно, проиграл, перебравшись в Каталонию - теперь по своим привычным меркам Обамеянг почти нищий. Если в «Арсенале», напоминает El Mundo Deportivo, он зарабатывал по 1,3 миллиона евро за месяц, то его зарплата в «Барселоне» теперь составляет 380 тысяч евро, то есть практически на миллион меньше.

Тем не менее, считать, что габонца теперь можно не называть миллионером, наверное, все-таки преждевременно. Да и летом «Барса» наверняка предложит ему контракт пощедрее.