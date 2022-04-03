Усман Дембеле по-прежнему интересен двум топ-клубам

«ПСЖ» и «Челси» продолжают следить за ситуацией вокруг Дембеле в «Барселоне».

Соглашение вингера с каталонским клубом подойдёт к концу в июне. Главный тренер Хави Эрнандес заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком, однако его будущее, как и ранее, находится под вопросом

Как информирует 90min, «Пари Сен-Жермен» и «Челси» не отказываются от своих планов на француза. Если тот так и не договорится с «Барселоной» о новом договоре, именно эти клубы станут главными претендентами на подписание 24-летнего футболиста.

Усман Дембеле отметился 9 результативными передачами и 2 забитыми мячами в 21 поединке за «Барселону» в сезоне 2021/22.