Фати прошёл медобследование и уже готов к возвращению на поле

«Кровь с молоком» - Ансу Фати выздоравливает быстрее всяческих прогнозов, демонстрируя завидную силу организма. В понедельник талантливый нападающий «Барселоны» прошел медицинское обследование, после которого Фати было дозволено вернуться к тренировкам.

Это приятная новость для поклонников «Барселоны», ведь изначально были опасения, что Фати выбыл из строя чуть ли не до конца апреля, но в результате он возвращается даже раньше самых оптимистичных прогнозов.

Как уточняет Diario AS, после медобследования Фати явился на тренировку «Барселоны» и партнеры приветствовали его появление аплодисментами. В текущем сезоне он успел сыграть во всего лишь десяти матчах, но при этом забил пять голов.