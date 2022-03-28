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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати прошёл медобследование и уже готов к возвращению на поле

28 Марта 2022 • 22:33 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.45 4.40 7.10
03.04 22:00

«Кровь с молоком» - Ансу Фати выздоравливает быстрее всяческих прогнозов, демонстрируя завидную силу организма. В понедельник талантливый нападающий «Барселоны» прошел медицинское обследование, после которого Фати было дозволено вернуться к тренировкам.

Это приятная новость для поклонников «Барселоны», ведь изначально были опасения, что Фати выбыл из строя чуть ли не до конца апреля, но в результате он возвращается даже раньше самых оптимистичных прогнозов.

Как уточняет Diario AS, после медобследования Фати явился на тренировку «Барселоны» и партнеры приветствовали его появление аплодисментами. В текущем сезоне он успел сыграть во всего лишь десяти матчах, но при этом забил пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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