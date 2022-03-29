Лопетеги: «Я хочу остаться в «Севилье»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал слухи относительно своего будущего. Ранее появлялась информация о том, что испанский специалист следующим летом может возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Моё решение ясно – я хочу остаться в «Севилье». У меня нет по этому поводу никаких сомнений», – цитирует наставника местное издание Abcdsevilla.

Напомним, что Лопетеги возглавил «Севилью» летом 2019 года и в свой первый же сезон сумел завоевать вместе с командой Лигу Европы, обыграв в финале миланский «Интер». Сейчас андалузский клуб идёт на втором месте в Ла Лиге, опережая каталонскую «Барселону» на 3 очка.