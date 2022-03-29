«Барселона» установила ценник на Араухо

«Барселона» определилась с суммой, которую будет требовать за продажу защитника Рональда Араухо.

Контракт 23-летнего футболиста с каталонцами завершается в следующем году, а переговоры о продлении протекают тяжело: Араухо считает, что заслуживает гораздо лучших условий, но «Барселона» сильно скована в финансах.

Стороны ещё могут прийти к согласию, но если этого не произойдёт, то «сине-гранатовые» будут готовы продать игрока за сумму, близкую к 80 млн евро. Об этом сообщает издание AS.

В услугах Рональда Араухо заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ювентус». По данным Transfermarkt, рыночная цена уругвайца составляет 40 млн евро.