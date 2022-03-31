«Севилья» продлит контракт с вратарём на фоне интереса «МЮ» и «Барселоны»

Голкипер испанской «Севильи» Яссин Буну подпишет новое соглашение с клубом.

Успешная игра 30-летнего марокканца привлекла к нему внимание со стороны различных клубов. Главным претендентом назывался «Манчестер Юнайтед», также страж ворот попал в список интересов «Барселоны».

Согласно данным Estadio Deportivo, «Севилья» решила продлить контракт с голкипером, чтобы сохранить его в своём составе. Издание утверждает, что о продлении соглашения до сих пор не было объявлено публично по стратегическим причинам.

Яссин Буну пропустил всего 13 голов в 23 матчах Ла Лиги текущего сезона.