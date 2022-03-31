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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» продлит контракт с вратарём на фоне интереса «МЮ» и «Барселоны»

31 Марта 2022 • 01:25 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.45 4.50 7.00
03.04 22:00

Голкипер испанской «Севильи» Яссин Буну подпишет новое соглашение с клубом.

Успешная игра 30-летнего марокканца привлекла к нему внимание со стороны различных клубов. Главным претендентом назывался «Манчестер Юнайтед», также страж ворот попал в список интересов «Барселоны».

Согласно данным Estadio Deportivo, «Севилья» решила продлить контракт с голкипером, чтобы сохранить его в своём составе. Издание утверждает, что о продлении соглашения до сих пор не было объявлено публично по стратегическим причинам.

Яссин Буну пропустил всего 13 голов в 23 матчах Ла Лиги текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Манчестер Юнайтед Яссин Буну
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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