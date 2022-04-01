«Барселона» хочет подписать Кунде, но «Севилья» просит слишком большую сумму за трансфер

Главный тренер «Барселоны» настаивает на том, чтобы руководство клуба подписало защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает Dilario Sport.

Источник утверждает, что «Севилья» запрашивает у «Барселоны» слишком большую сумму за трансфер 23-летнего француза. В это же время переход игрока в «Барселону» становится маловероятным.

Кунде стал игроком «Севильи» в 2019 году, он перешел из французского «Бордо». В текущем сезоне он сыграл 23 матча за команду и отметился одной результативной передачей. Стоит отметить, что за 23 матча в чемпионате он получил две красные карточки.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 60 млн евро.