Хави отказался комментировать слухи о приглашении Рюдигера

В последнее время появилось немало слухов о том, что немецкий защитник Антонио Рюдигер переберется в «Барселону» в качестве свободного агента, после истечения его нынешнего контракта с «Челси».Накануне важного матча с «Севильей», который состоится в воскресенье и онлайн-трансляция которого будет доступна на нашем сайте, наставник каталонского клуба Хави Эрнандес прокомментировал слухи.

- Рюдигер? Мы сейчас боремся за важные задачи, есть еще много игр, и нет смысла комментировать такие вещи, хотя я понимаю интерес публики. У нас есть люди, которые занимаются такими вопросами, а я занят тем, чтобы уже завтра обеспечить «Барселоне» второе место в чемпионате Испании, - заявил Хави, слова которого цитирует ITASportPress.