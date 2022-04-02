В последнее время появилось немало слухов о том, что немецкий защитник Антонио Рюдигер переберется в «Барселону» в качестве свободного агента, после истечения его нынешнего контракта с «Челси».Накануне важного матча с «Севильей», который состоится в воскресенье и онлайн-трансляция которого будет доступна на нашем сайте, наставник каталонского клуба Хави Эрнандес прокомментировал слухи.- Рюдигер? Мы сейчас боремся за важные задачи, есть еще много игр, и нет смысла комментировать такие вещи, хотя я понимаю интерес публики. У нас есть люди, которые занимаются такими вопросами, а я занят тем, чтобы уже завтра обеспечить «Барселоне» второе место в чемпионате Испании, - заявил Хави, слова которого цитирует ITASportPress.
Хави отказался комментировать слухи о приглашении Рюдигера
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
|окончен
|Челси
|1:4
|Брентфорд
|1.35 4.90 10.00
|окончен
|Вулверхэмптон
|2:1
|Астон Вилла
|3.05 3.05 2.55
|окончен
|Брайтон
|0:0
|Норвич
|1.47 4.15 8.00
|окончен
|Лидс
|1:1
|Саутгемптон
|окончен
|Бёрнли
|0:2
|Манчестер Сити
|14.00 6.20 1.23
|окончен
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Лестер
|1.50 4.50 6.20
|03.04 16:00
|Вест Хэм
|...
|Эвертон
|1.80 3.85 4.40
|03.04 18:30
|Тоттенхэм
|...
|Ньюкасл
|1.56 4.40 5.80
Новости
Сегодня, 02 Апреля
Рекомендуем