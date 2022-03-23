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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не выбыла из гонки за Холанном

23 Марта 2022 • 21:49 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.50 4.30 6.50
03.04 22:00

«Барселона» всё ещё верит в подписание Эрлинга Холанна нынешним летом.

По информации Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» по-прежнему мечтает о покупке 21-летнего норвежца, но признаёт, что провернуть сделку будет крайне затруднительно.

Каталонский клуб готов заплатить дортмундской «Боруссии» 80 млн евро, а самому игроку обещана достойная зарплата, которая, впрочем, значительно ниже той, что может позволить себе ещё один претендент – «Манчестер Сити».

«Барселона» верит, что ключевую роль в итоговом выборе звёздного форварда сыграют не финансовые условия, а спортивные составляющие проекта.

Напомним, что на Холанна также претендуют мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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