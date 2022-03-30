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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе отказался переходить в «Барселону»

30 Марта 2022 • 16:53 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.19 7.00 14.00
03.04 21:45
Нападающий французского «ПСЖ» Киллиан Мбаппе отвёрг предложение каталонской «Барселоны» о переходе в летнее межсезонье. Напомним, что контракт футболиста с нынешним клубом истекает по окончанию сезона.
 
Главным претендентом на трансфер Мбаппе уже не первый год является мадридский «Реал». Ранее появлялось много слухов о том, что «сливочные» уже договорились с нападающим о летнем переходе. Тем не менее, по сообщениям французского журналиста Адриена Гренье, Киллиан ещё не сообщил одноклубникам по «ПСЖ» своего окончательного решения.
 
Напомним, что в этом сезоне Мбаппе дважды отличался в матчах ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», но по итогам двух встреч в следующий раунд вышли «сливочные».
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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