Мбаппе отказался переходить в «Барселону»

Нападающий французского «ПСЖ» Киллиан Мбаппе отвёрг предложение каталонской «Барселоны» о переходе в летнее межсезонье. Напомним, что контракт футболиста с нынешним клубом истекает по окончанию сезона.

Главным претендентом на трансфер Мбаппе уже не первый год является мадридский «Реал». Ранее появлялось много слухов о том, что «сливочные» уже договорились с нападающим о летнем переходе. Тем не менее, по сообщениям французского журналиста Адриена Гренье, Киллиан ещё не сообщил одноклубникам по «ПСЖ» своего окончательного решения.

Напомним, что в этом сезоне Мбаппе дважды отличался в матчах ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», но по итогам двух встреч в следующий раунд вышли «сливочные».