Тюрам: «Дембеле – отличный игрок, который должен играть в отличной команде»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции Лилиан Тюрам прокомментировал ситуацию с контрактом Усмана Дембеле.

Соглашение 24-летнего вингера с каталонским клубом истекает в июне. Будущее футболиста остаётся неопределённым.

«Дембеле – отличный игрок, и, следовательно, его место в отличной команде. «Барселона» является таковой, – считает Тюрам. – Играя за «Барселону», ты должен осознавать величие клуба. Думаю, Дембеле учтёт этот фактор. Помочь убедить его может и Хави, который славился своим интеллектом ещё в бытность игроком», – приводит слова легенды французского футбола издание Sport.