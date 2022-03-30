«Барселона» больше не ищет левого защитника

Выступления Жорди Альбы убедили «Барселону» отказаться от поисков нового левого защитника.

Как считалось ранее, 33-летнему латералю нужен достойный конкурент и сменщик, чтобы тренер мог чаще предоставлять ветерану отдых. Однако уровень игры, показанный Альбой при Хави, убедил тренерский штаб в том, что искать нового левого защитника в срочном порядке нет нужды.

Зимой «Барселона» вела переговоры с фулбеком «Аякса» Николасом Тальяфико. Ещё одним кандидатом на усиление левого края обороны «сине-гранатовых» считается Хосе Гайя, представляющий «Валенсию».

Жорди Альба провёл 33 матча за «Барселону» в сезоне 2021/22 во всех соревнованиях. На его счету 2 забитых мяча и 9 голевых передач.