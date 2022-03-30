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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» больше не ищет левого защитника

30 Марта 2022 • 23:20 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.45 4.50 7.00
03.04 22:00

Выступления Жорди Альбы убедили «Барселону» отказаться от поисков нового левого защитника.

Как считалось ранее, 33-летнему латералю нужен достойный конкурент и сменщик, чтобы тренер мог чаще предоставлять ветерану отдых. Однако уровень игры, показанный Альбой при Хави, убедил тренерский штаб в том, что искать нового левого защитника в срочном порядке нет нужды.

Зимой «Барселона» вела переговоры с фулбеком «Аякса» Николасом Тальяфико. Ещё одним кандидатом на усиление левого края обороны «сине-гранатовых» считается Хосе Гайя, представляющий «Валенсию».

Жорди Альба провёл 33 матча за «Барселону» в сезоне 2021/22 во всех соревнованиях. На его счету 2 забитых мяча и 9 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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