Бывшая футболистка женской «Барселоны» обвинила клуб в «харассменте»

Джованна Кейрос, в прошлом выступавшая за женскую команду «Барселоны», написала открытое письмо на имя президента клуба Жоана Лапорты, поведав в нем о случаях «харассмента», когда она выступала за клуб. «Харассмент» - это популярный в западных СМИ мотив на тему половых домогательств, связанных с зависимостью женщин от работы.

Бразильская футболистка присоединилась к клубу в 17-летнем возрасте, и поначалу, по ее словам, все шло хорошо. Но затем, рассказывает Кейрос, на нее начали давить, когда она получила приглашение от сборной своей страны. Ее пытались поместить в карантин в связи с COVID-19 в феврале прошлого года, но в итоге она все равно улетела в Бразилию, после чего по возвращении ей был объявлен выговор.

Теперь Кейрос требует от Лапорты принять меры по отношению к некоторым сотрудникам медицинской команды «Барселоны», сообщает Football Espana.