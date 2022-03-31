Педри рассказал, как от него отказался мадридский «Реал»

Блистающий в составе «Барселоны» Педри рассказал о том, как проходил смотрины в мадридском «Реале», но не произвел впечатление на скаутов клуба. Сегодня Педри - один из ключевых игроков в составе «Барселоны», несмотря на свою молодость. Он провел больше матчей в нынешнем сезоне, чем какой-либо другой игрок «Барселоны».

- Когда я прибыл на смотрины, на поле лежал снег. Они посмотрели на то, как я пытался играть на таком покрытии, и сказали, что я не слишком хорош. Сейчас я там, где я хочу быть. Их отказ стал для меня дополнительной мотивацией, - вспоминает футболист, слова которого цитирует COPE.

