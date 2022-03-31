Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри рассказал, как от него отказался мадридский «Реал»

31 Марта 2022 • 08:53 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1.45 4.50 7.00
03.04 22:00

Блистающий в составе «Барселоны» Педри рассказал о том, как проходил смотрины в мадридском «Реале», но не произвел впечатление на скаутов клуба. Сегодня Педри - один из ключевых игроков в составе «Барселоны», несмотря на свою молодость. Он провел больше матчей в нынешнем сезоне, чем какой-либо другой игрок «Барселоны».

- Когда я прибыл на смотрины, на поле лежал снег. Они посмотрели на то, как я пытался играть на таком покрытии, и сказали, что я не слишком хорош. Сейчас я там, где я хочу быть. Их отказ стал для меня дополнительной мотивацией, - вспоминает футболист, слова которого цитирует COPE.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
09:23 · Испания. Ла Лига
Гильямон о дебюте в сборной: Энрике сказал оставаться спокойным
09:22 · Испания. Ла Лига
Пьянич: «Теперь «Барса» выглядит совершенно по-другому»
09:14 · Испания. Ла Лига
Воскресный матч в Ла Лиге станет 400-м для Пеллегрини
08:53 · Испания. Ла Лига
Педри рассказал, как от него отказался мадридский «Реал»
08:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов продать Асенсио
08:24 · Испания. Ла Лига
Бускетс зазывает Месси в «Барселону»
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» опроверг слухи об интересе к Депаю
08:08 · Италия. Серия А
«Барселона» не будет бороться за Дибалу
04:11 · Испания. Ла Лига
Агуэро: «Недавно пришла мысль, что снова смогу играть в футбол»
03:02 · Испания. Ла Лига
Бускетс назвал игроков, которые заменят его в «Барселоне»
02:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пытается переманить вундеркинда из «Баварии»
01:25 · Испания. Ла Лига
«Севилья» продлит контракт с вратарём на фоне интереса «МЮ» и «Барселоны»
30 Марта
23:47 · Испания. Ла Лига
Путельяс — о рекорде посещаемости в матче ЛЧ с «Реалом»: «Это было волшебно»
23:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» больше не ищет левого защитника
22:37 · Испания. Ла Лига
«Барселона» попытается бесплатно подписать Ляказетта
Все новости
Рекомендуем