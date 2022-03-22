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Чемпионат Испании. Ла Лига

В матче с «Севильей» Хави предоставит отдых целому ряду важных футболистов

22 Марта 2022 • 23:42 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.50 4.40 6.40
03.04 22:00

Несмотря на то, что матч с «Севильей» может оказаться даже еще более важным в перспективе борьбы за титул, чем триумфальная игра с «Реалом», Хави Эрнандес собирается предоставить отдых целому ряду важных игроков в составе своей команды.

В частности, это требуется Рональду Араухо, автору второго гола в ворота «Реала». Diario AS утверждает, что следующий матч он проведет на скамейке запасных. Для «Барселоны» важно, чтобы Араухо был в порядке перед важным матчем 1/4 финала против немецкого «Айнтрахта».

Одновременно Хави уже может начать наигрывать варианты на случай, если Араухо действительно покинет команду, о чем нередко говорят различные слухи.

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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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