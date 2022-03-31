Агент Рюдигера провёл переговоры с руководством «Барселоны»

Агент защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера вчера вечером провёл переговоры с руководством каталонской «Барселоны». Об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что агент Рюдигера лично встретился с директором «Барселоны» Матеу Алемани. «Сине-гранатовые» хотят воспользоваться тем, что «Челси» на данный момент не может продлевать контракты с футболистами и уговорить Рюдигера переехать летом на «Камп Ноу» в качестве свободного агента.

Напомним, что ранее фаворитом на трансфер Рюдигера являлся мадридский «Реал», но высокие финансовые требования защитника отпугнули «сливочных», из-за чего команда Анчелотти выбыла из-гонки.