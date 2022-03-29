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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дракслер интересен «Севилье»

29 Марта 2022 • 15:29 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.20 7.00 13.00
03.04 21:45
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер следующим летом может оказаться в испанской Ла Лиге. По сообщениям журналиста Адриена Гренье, в услугах футболиста заинтересована «Севилья».
 
Согласно источнику, Дракслер на данный момент недоволен своим игровым временем в Париже, поэтому по окончанию сезона всерьёз намерен покинуть «Парк де Пренс» и перейти в команду, которая гарантирует ему место в основе. Одной из таковых как раз является «Севилья», которую возглавляет Хулен Лопетеги.
 
Напомним, что срок контракта Дракслера с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Согласно немецкому порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро. 
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Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСЖ Юлиан Дракслер
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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