Дракслер интересен «Севилье»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер следующим летом может оказаться в испанской Ла Лиге. По сообщениям журналиста Адриена Гренье, в услугах футболиста заинтересована «Севилья».

Согласно источнику, Дракслер на данный момент недоволен своим игровым временем в Париже, поэтому по окончанию сезона всерьёз намерен покинуть «Парк де Пренс» и перейти в команду, которая гарантирует ему место в основе. Одной из таковых как раз является «Севилья», которую возглавляет Хулен Лопетеги.

Напомним, что срок контракта Дракслера с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Согласно немецкому порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.