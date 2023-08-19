Лаутаро в 13-й раз за пять лет забил 2+ гола в матче Серии А – чаще это делали только Роналду и Иммобиле

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес удачно начал новый сезон.

Аргентинец оформил дубль, отличившись на 8-й и 76-й минутах матча первого тура Серии А против «Монцы», который завершился со счётом 2:0. По информации Opta, для Лаутаро это уже 13-й матч в Серии А с двумя или более забитыми мячами. С момента дебюта форварда в 2018 году только Криштиану Роналду (19) и Чиро Иммобиле (18) делали это ещё чаще.

В активе Лаутаро Мартинеса 81 забитый гол в 174 поединках чемпионата Италии в цветах «нерадзурри». 25-летний футболист 11 раз огорчал соперников дублем и дважды оформлял хет-трик.